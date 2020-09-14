سلوفاكيا تعلن جمهورية التشيك منطقة خطرة للإصابة بفيروس كورونا

أعلنت سلوفاكيا اليوم الاثنين جمهورية التشيك- جارتها وشقيقتها السابقة- منطقة خطر للإصابة بفيروس كورونا.



واعتبارًا من يوم الجمعة، يجب على المسافرين القادمين من جمهورية التشيك تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، تم إجراؤه في فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول أو الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة خمسة أيام إذا كانوا يأملون في دخول سلوفاكيا، حسبما كتب مارتن كلوس، وزير الدولة بوزارة الخارجية، على موقع فيسبوك.



وانقسمت تشيكوسلوفاكيا بسلام إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا في عام 1993.



وحتى اليوم، توجد روابط اقتصادية وعائلية وثيقة بين البلدين.



وجاء إعلان كلوس بعد اجتماع لمجموعة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في سلوفاكيا.



وبالنسبة لدولتي النمسا والمجر المجاورتين، أوصت مجموعة العمل بتجنب السفر غير الضروري إلى هناك.



وقال كلوس إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم إغلاق الحدود مع أكبر دولة مجاورة لبلاده وهي أوكرانيا، كما تردد في كثير من الأحيان.



يذكر أن سلوفاكيا، التي يبلغ عدد سكانها 4ر5 مليون نسمة، سجلت 5580 حالة إصابة مؤكدة فقط و38 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين.



هذا يجعلها واحدة من الدول الأقل تضررا من الوباء في أوروبا.



ومع ذلك، ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة بسرعة في الآونة الأخيرة.