 اختبارات الكشف عن كورونا غير متوفرة بالبؤر الرئيسية للعدوى في بريطانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 12:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

اختبارات الكشف عن كورونا غير متوفرة بالبؤر الرئيسية للعدوى في بريطانيا

لندن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 11:57 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 11:57 م

من المتوقع أن تتعرض منظومة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة التي تواجه مشاكل ، لانتقادات جديدة بعد أن كشفت محطة (إل بي سي ) الإذاعية أن اختبارات الكشف عن الفيروس الفتاك لم تعد متوفرة في أي من بؤر تفشي الفيروس الرئيسية في إنجلترا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحطة القول اليوم الاثنين بأنه لم يعد متوفرا أي نوع من الفحوصات في بولتون وسالفورد وبرادفورد وبلاكبيرن وأولدهام وبريستون وبيندل وروشديل وتاميسايد أو مانشستر.

وحاول أحد مراسلي المحطة حجز اختبار للكشف عن الفيروس في جميع المواقع الـ 10 ، ولكنه عجز عن ذلك حسبما أفادت المحطة.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستمرار توفير الاختبارات ، واعدا بنظام "يفوق ما هو متبع في العالم ".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك