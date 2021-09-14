رئيس كوريا الجنوبية يعين فريق «بي تي إس» الغنائي مبعوثا خاصا للدبلوماسية

التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بأعضاء فريق "بي تي إس" الغنائي الكوري الجنوبي، في مكتبه اليوم الثلاثاء، ومنحهم شهادات تعيين فريقهم كمبعوث خاص للدبلوماسية العامة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ونقلت "يونهاب" عن "البيت الازرق"، وهو المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية، القول، إن الفريق الغنائي الشهير سيبدأ أنشطته بجدية، بصفته "المبعوث الرئاسي الخاص للأجيال القادمة والثقافة"، من خلال حضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية في نيويورك الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أيضا أن يحضر مون الدورة رقم 76 للجمعية العمومية للأمم المتحدة. ويعتزم الرئيس والشباب السبعة الأعضاء في فريق "بي تي إس"، المشاركة سويا في الاجتماع الثاني الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، لفعاليات "أهداف التنمية المستدامة" (إس دي جي مومنت)، لـ "عقد من العمل".

ومن المقرر أن يلقي فريق "بي تي إس" خطابا أثناء الجلسة.

وكان البيت الأزرق أعلن في يوليو الماضي، قرار الرئيس مون بتكليف فريق "بي تي إس" بالمهمة.