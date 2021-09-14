الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق مختلفة في محافظة رام الله والبيرة واعتقلت 4 فلسطينيين هم حمدي رمانة، وقسام عابد، ومجدي محمد الشيخ، والشاب أحمد خليل.

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسماعيل عبد الله العروج من قرية حرملة شرق بيت لحم (35 عاما)، كما داهمت منزل الأسير طه سعيد العروج من قرية جناته شرقا وفتشته وحققت مع ساكنيه.

واعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين من محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية.. وقالت مصادر أمنية إنه تم اعتقال عبد الله محمد العواودة، وشاهر غازي الشرحة، ومراد محمود حريبات، ومحمد ماجد حريبات، وحسين عبد القادر أبو هاشم شوامرة، ونجله إسماعيل، عقب تفتيش منازلهم في دورا، ودير سامت، وقرى كريسة، وبيت الروش الفوقا، ودير العسل جنوب غرب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة سعير شمال شرق الخليل، الأسير المحرر خليل عبد الكريم إبراهيم الفروخ (36 عاما) والشاب حمادة عنان جرادات.

واعتقلت الشاب حجازي علي الجدع القواسمة (37 عاما) وهو أب لأربعة أطفال أكبرهم أحمد مصاب بالسرطان ويبلغ من العمر (11 عاما)، وبالتزامن مع اعتقاله داهمت قوات الاحتلال متجره في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس وعاثت بمحتوياته خرابا.

م ن/ م س د/س.ع