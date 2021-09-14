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استطلاع: ثلثا الشركات العالمية تكافح لإيجاد موظفين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 6:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 6:34 م

أفادت نتائج استطلاع أجرته وكالة توظيف بأن ما يقارب ثلثي الشركات التي شاركت في الاستطلاع واجهت صعوبة في عملية التوظيف.

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة التوظيف (مان بور جروب) ونقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، قال 69% من أصحاب الأعمال حول العالم إنهم يواجهون صعوبة في عملية التوظيف، وهي أعلى نسبة تسجل منذ 15 عامًا.

وشمل الاستطلاع 43 دولة، معظمها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وكانت الهند وسنغافورة وفرنسا واليابان وبلجيكا وألمانيا من بين البلدان التي أبلغت عن مواجهة أكبر صعوبة في التوظيف.

بينما أبلغت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمملكة المتحدة عن وجود "صعوبة متوسطة" في التوظيف.

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