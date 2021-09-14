قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن وضع وباء كورونا في مصر عادي وكما كان في الموجات السابقة، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر بها احتياطي استراتيجي قوي من الأدوية والمستلزمات الطبية يتيح فتح مستشفيات ميدانية وتجهيزها في أي وقت.

وأضاف أن كل متحورات فيروس كورونا متوقعة؛ لأنها هذه طبيعة الفيروسات، لافتًا إلى أن مصر تستقبل ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وناشد مرضى الجهاز التنفسي ضرورة الحصول على لقاح كورونا، متابعًا: «الجرعات التي تصل أفريقيا من لقاح كورونا منخفضة جدا، رغم أنها وفرت الأموال اللازمة لذلك، في حين أن هناك دولًا طعمت 60% من شعبها، ودول أخرى تطعم الجرعة التعزيزية الثالثة».