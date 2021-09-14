مظاهرة في دريسدن الألمانية احتجاجا على ظهور سياسي يميني متطرف في فعالية لبيجيدا

خرج المئات في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا اليوم الإثنين في تظاهرة احتجاجا على الظهور المتوقع لسياسي يميني متطرف في فعالية تنظمها حركة بيجيدا المناهضة للاجئين والمعادية للأجانب.

ودعا تحالف واسع من السياسيين إلى الاحتجاج ضد ظهور عضو حزب البديل من أجل ألمانيا بيورن هوكه،الذي يقود فصيل "الجناح" المتطرف للحزب .

ويعتزم هوكه إلقاء كلمة في الفعالية التي تنظمها حركة بيجيدا مساء اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، تجمع مئات من سكان دريسدن على الجانب الآخر من نهر إلبه للترويج للتسامح وتعددية الأجناس في تجمع اطلق عليه "مأدبة للجميع".