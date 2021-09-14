قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن حجم التبادل التجاري مع ألمانيا في عام 2020 بلغ 116 مليار يورو، مؤكدا أن برلين هي الشريك التجاري الأول لروما.

وأضاف دراجي - في رسالة فيديو بعثها دراجي للمنتدى الاقتصادي الإيطالي الألماني الـ 15 المنعقد في مدينة بولونيا الإيطالية - أن ألمانيا وإيطاليا هما محرك الصناعة في الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي حوالي نصف إنتاج الاتحاد الصناعي من مصانع البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري لبلاده مع مقاطعة بافاريا أكثر من التبادل التجاري مع بولندا بأسرها.

وتابع دراجي - وفقا لوكالة "أكي" الإيطالية - "بعد جائحة كورونا نريد المضي قدمًا متحدين على طريق التنمية السريعة والشاملة والمستدامة"، مؤكدا أن ألمانيا وإيطاليا تشتركان في الهدف الاستراتيجي نفسه وهو إكمال مسيرة التكامل الأوروبي، لافتا إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون داخل الاتحاد الأوروبي، والعمل معًا لصالح الشركات وجميع المواطنين.