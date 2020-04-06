الولايات المتحدة ورومانيا يجددان تأكيدهما دعم التطور الديمقراطي والتكامل الأوروبي الأطلسي

جددت الولايات المتحدة ورومانيا، تأكيدهما على الإطار الدبلوماسي الذي عزز العلاقات الثنائية ودعم التطور الديمقراطي والتكامل الأوروبي الأطلسي وزيادة التجارة والاستثمار، ما ساعد على نشر فوائد الازدهار المستدام على نطاق واسع.

وجاء البيان، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى العاشرة لتوقيع الإعلان المشترك بين الولايات المتحدة ورومانيا بشأن الشراكة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين والاتفاقية بشأن انتشار نظام الدفاع ضد الصواريخ الباليستية في رومانيا.

وأضاف البيان أنه نتيجة لاتفاقية الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، تستضيف رومانيا الآن نظام الدفاع "إيجيس آشور" ضد الصواريخ البالستية، وفي مايو 2021، احتفلت واشنطن وبوخارست بمرور خمس سنوات على بدء تشغيل إيجيس آشور.

ووفقا للبيان المشترك، تمثل هذه الذكرى علامة فارقة مهمة في علاقتنا الثنائية.

واختتمت الولايات المتحدة ورومانيا بيانهما المشترك بالقول: "اليوم، نعيد تأكيد تعاوننا ونحتفل به ونقدر حقيقة أننا سنواجه تحدياتنا المستقبلية معًا كأصدقاء وحلفاء وبناءً على المعلم الذي انعكس في هذه الذكرى السنوية المشتركة، تلتزم حكومتا دولتنا بالعمل كحصن للقيم الأوروبية الأطلسية ولتوسيع وتعميق الروابط الاقتصادية والثقافية والشخصية بين بلدينا".