«الخليج للاستثمار الإسلامي» تعتزم استثمار مليار دولار في السعودية

تستعد شركة "الخليج للاستثمار الإسلامي"، ومقرها الإمارات، لما يمكن أن يكون أكبر صفقاتها، حيث تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في السعودية والهند، كما تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محمد الحسن، المؤسس المشارك للشركة التي تدير نحو ملياري دولار، القول في مقابلة إن الشركة تعتزم شراء حصة في شركة رعاية صحية سعودية بنحو 600 مليون دولار، ولكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وأشار الحسن إلى أن الهدف هو ضخ نحو مليار دولار في المملكة خلال العام أو الـ18 شهرا المقبلة، مع استثمارات تستهدف أيضا الخدمات اللوجستية والمطابخ السحابية.

وأضاف: "نذهب حيث يوجد المال وحيث توجد الصفقات.. ولدينا ثقة كبيرة في السعودية".

ويتزايد اهتمام المستثمرين بمجال الرعاية الطبية مع تقدم متوسط عمر سكان العالم، وبرزت الصناعة كنوع من الملاذ الآمن لصانعي الصفقات خلال جائحة كورونا.

وأدى ارتفاع توقعات متوسط العمر إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. وأصبحت حكومات دول الخليج الغنية بالنفط تنفق المزيد من الأموال على توفير الخدمات الطبية لمواطنيها، كما تحاول شركات تشغيل المستشفيات وإدارتها مواكبة النمو السكاني.