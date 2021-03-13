الصليب الأحمر: نبذل قصارى الجهد لزيارة الأسرى الفلسطينيين وطمأنة ذويهم

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنها تبذل قصارى جهدها لزيارة الأسرى الذين أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم بعد تمكنهم من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى مسودة، في تصريح صحفي، إن "اللجنة تقدّر قلق الأهالي على أبنائهم الأسرى، وستزور الأسرى الأربعة خلال الأيام المقبلة، ومن ضمنهم زكريا الزبيدي، لطمأنة ذويهم، خاصة مع انتشار الحديث عن تدهور حالة الزبيدي الصحية، وعدم تمكن المحامين من زيارتهم".

ولفت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل كامل كافة الأعمال غير الإنسانية بحق الأسرى، سواء خلال عملية الاعتقال أو داخل أماكن الاحتجاز، مضيفا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من 50 عامًا، ملتزمة بزيارة أماكن الاحتجاز وتأمين المعاملة الإنسانية التي ينص عليها القانون الدولي.