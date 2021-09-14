طالبان تطلب المزيد من المساعدات الأجنبية بعد جمع الأمم المتحدة مليار دولار

طلبت حركة طالبان مساعدات إنسانية إضافية من المجتمع الدولي بعد يوم من جمع الأمم المتحدة أكثر من 2ر1 مليار دولار كتعهدات عاجلة لمساعدة البلاد على التعافي من آثار عقدين من الحرب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وقال أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير خارجية الحكومة المؤقتة لحركة طالبان، للصحفيين في كابول اليوم الثلاثاء "من المعروف أن الشعب الأفغاني يعاني من وطأة الحرب منذ أربعين عاما".



وأضاف متقي: "لهذا السبب نأمل أن يمد المجتمع الدولي يد العون لأفغانستان في مختلف المجالات. يسعدنا أن نسمع عن تعهد بمليار دولار من الأمم المتحدة. ونتعهد بأن تصل المساعدات الإغاثية لمن يستحقها".