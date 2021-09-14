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نشرت الصفحة الرسمية، لنادي الزمالك، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ترويجي، لعودة الدولي التونسي حمدي النقاز، لتوقيع عقود انتقاله لصفوف القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك، ظهر اليوم الثلاثاء، توقيع النقاز عقود انتقاله للفريق، لمدة 3 مواسم قادمة.

واتفقت اللجنة المؤقتة للزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع النقاز على تسوية أزمة مستحقاته المتأخرة، بعد حصوله على حكم من لاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لصالحه ضد النادي بغرامة مالية تبلغ قيمتها مليون و300 ألف يورو.

وعاد النقاز صاحب الـ28 عامًا للزمالك مرة أخرى، بعد انضمامه لصفوف الأبيض موسم 2019.

وشارك النقاز مع الزمالك في 64 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.