قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى أسوان وصلت لأماكن لم تكن تحلم المحافظة في التواجد بها، لاقتًا إلى أنها وصلت للقرى والكفور والنجوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم متابعة مشروعات حياة كريمة في المحافظة ونسب التنفيذ من أجل الانتهاء في الوقت المحدد، موضحًا أن أكبر 3 مراكز في المحافظة مستهدفين في المبادرة هم مركز أدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد الحقوق للمواطنين في القرى والنجوع من خلال مبادرة «حياة كريمة»، قائلًا إن هناك تنافسًا بين الشركات من أجل الانتهاء من المبادرة التي بلغ إجمالي تكلفة مشاريعها في المحافظة 16.5 مليار جنيه.

واستطرد محافظ أسوان أن نسبة الإنجاز في عدد من المشروعات وصلت إلى 90% ضمن مبادرة حياة كريمة، مشددا على أنه لن يتم السماح بتأخير في أي مشروع ضمن المبادرة ويتم التواصل مع كل الوزارات لإزالة كل المعوقات لضمان الانتهاء من المشروعات في موعدها.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أصدر توجيهات بإزالة كل المعوقات أمام مشروعات مبادرة حياة كريمة، موضحا أن جائحة كورونا لم تمنع المحافظة عن تنفيذ المشروعات التي تبلغ 662 مشروعًا حتى الآن في 31 قرية.

وذكر أنه تم إنشاء 88 مدرسة، كما تم تطوير 44 مكتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة، مشددًا على أن الصرف الصحي من الأولويات الهامة في المبادرة، والذي كان مأساة قبل تفعيلها.

وحول مشاكل المواطنين قال محافظ أسوان إنه يتم عقد جلسات استماع للمواطنين للتعرف على مشاكلهم، وسط سعي مستمر لتحقيق أحلام المواطنين وطموحاتهم من خلال مبادرة حياة كريمة.

واختتم محافظ أسوان، قائلا إنه تم تدريب العاملين في القطاع السياحي من أجل التعامل مع السائح، كما تم تطوير ميدان محطة أسوان البداية لإحداث التغيير وشعور المواطن بالتطوير والتحديث.

https://www.youtube.com/watch?v=NoKZCO2jAuU