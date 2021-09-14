لندن تشهد عودة أكبر عدد من الموظفين منذ مارس 2020 إلى مكاتبهم

شهدت مدينة لندن عودة أكبر عدد من الموظفين إلى مكاتبهم منذ أن اضطرت الحكومة إلى فرض الإغلاق قبل 18 شهرا، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف عدد الموظفين عادوا إلى مكاتبهم في منطقة المال والأعمال، يوم الخميس الماضي، بحسب بيانات جمعتها شركة "جوجل"، التي تقوم بتعقب مواقع مستخدميها.



وازداد عدد الأشخاص الذين عادوا إلى مكاتبهم خلال الأشهر الأخيرة، بصورة تدريجية، إلا أن بدء الفصل الدراسي الأول يؤدي في الوقت الحالي إلى تسريع وتيرة العملية. ويدفع الكثير من أرباب العمل الموظفين حاليا إلى القدوم للعمل بضعة أيام على الأقل أسبوعيا.



وقد عززت عودة الموظفين إلى مكاتبهم، إنعاش الاقتصاد المحلي، حيث بدت الحانات والمطاعم في الأسبوع الماضي أكثر ازدحاما عن أي فترة سابقة منذ تفشي الوباء. كما زاد الزحام المروري واستخدام وسائل النقل العام بصورة ملحوظة.