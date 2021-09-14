طلعت يوسف يطلب التعاقد مع 5 صفقات لترميم صفوف الإسماعيلي

طلب طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي، من مجلس إدارة النادي ضرورة التعاقد مع ٥ للاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد يوسف في تصريحات صحفية أن الفريق بحاجة للدعم في عدد.من المراكز استعداد للموسم الجديد: "هناك تجانس وتناغم في الجهاز الفني، وهذا يساعد أي مدرب على النجاح، لأن كرة القدم عمل جماعي، نحتاج لدعم الجميع، ونرغب في ضم 5 صفقات سوبر مع اللاعبين القدامى، حتى يستطيع الفريق العودة للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد".

وحرص طلعت يوسف علي إجراء مكالمه هاتفية للاطمئنان على تدريب الفريق أمس، في أول يوم تحت القيادة الجديدة حيث غاب يوسف عن المران عقب حصوله على اذن من مجلس الادارة بالتواجد عقب ٣ ايام لترتيب بعض أموره الشخصية.

وأبدى طلعت يوسف، عن سعادته البالغة بتوليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في الموسم المقبل، مؤكدًا أن المسئولية ليست سهلة.