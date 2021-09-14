بابا الفاتيكان يلفت الانتباه إلى حي فقير لغجر الروما في سلوفاكيا

يلتقي بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، مع طائفة من غجر الروما في كوشيتسه، ثاني أكبر مدينة في سلوفاكيا، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث من رحلته إلى تلك الدولة التي تقع في أوروبا الوسطى.

وسوف يتعرف البابا فرنسيس على الظروف الشبيهة بالأحياء الفقيرة في حي "لونيك التاسع" بالمدينة، حيث يعيش ما بين خمسة وستة آلاف نسمة من الغجر في مبان سكنية ضيقة أقيمت باستخدام الحوائط الجاهزة.

ويواجه الغجر في أوروبا تمييزا واسعا ضدهم وعقبات في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم. وتعتبر زيارة حي "لونيك التاسع" من أهم المحطات في رحلة البابا.

يذكر أن البابا فرنسيس -84 عاما- قد ركز خلال بابويته على لفت الانتباه إلى المهمشين والمحتاجين ومن يواجهون التمييز.

ومع ذلك، فوجئ الكثيرون في سلوفاكيا بظهور حي "لونيك التاسع" المرتبط بالبؤس والصعوبات الاجتماعية في برنامج رحلة البابا.

وخلال الأيام التي سبقت وصول البابا إلى البلاد، ثار جدل بين الساسة السلوفاك علنا بشأن "المسؤول" عن إدراج هذا "القبح" في جدول أعمال البابا.

ومن ناحية أخرى، يرى توماس شومان المتحدث باسم منظمة الإغاثة الكاثوليكية لأوروبا الوسطى والشرقية (رينوفابيس)، أملا في أن تشجع زيارة البابا البلاد على توفير فرص تعليمية أفضل في الحي وللغجر على نطاق أوسع.