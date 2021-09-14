الأوقاف تفتتح 178 مسجدا خلال شهرين

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة، ومسجد واحد صيانة وترميم، الجمعة المقبل، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من مطلع يوليو الماضي حتى الآن 178 مسجدًا منها 156 مسجدًا جديدًا، و 22 مسجدًا صيانة وترميم.

وتشمل المساجد التي سيتم افتتاحها، 3 مساجد بمحافظة بني سويف، ومسجدين بالأقصر، ومسجد بكفر الشيخ، ومسجدين بأسيوط، ومسجد بسوهاج.

إلى ذلك واصلت مديريات الأوقاف بالمحافظات، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات، مشددة على الأئمة ومسؤولي المساجد بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي حددتها الوزارة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال سائر الصلوات.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة، بدء توزيع 17 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بـ 5 محافظات غدا الأربعاء، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، و3 أطنان لمحافظة الشرقية و2 طن لمحافظة البحر الأحمر، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 816 طنًّا.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على التعامل باحترام وإنسانية أثناء توزيع لحوم الأضاحي، مع عدم تصوير أحد عند التوزيع، وتفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأضاف: "الجميع في خدمة الأسر الأولى بالرعاية، وهو حقهم علينا وعلى المجتمع، لا منة لأحد منا فيه".