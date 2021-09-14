إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في قرية البرجاية بالمنيا

قال رئيس مدينة المنيا اللواء ياسر عبدالعزيز إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأجهزتها التنفيذية، لن تسمح لأي شخص باختراق القانون والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والضرب بيد من حديد لمواجهة التعديات والبناء المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.



أوضح محمد رمضان، رئيس قرية البرجاية بمركز المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية البرجاية تمكنت من إزالة ٦ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتم عمل اللازم قانونا وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.



وناشد رئيس مدينة المنيا المواطنين عدم مخالفة القوانين المنظمة لأعمال البناء، وعدم الشروع في أعمال البناء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة قانونا.