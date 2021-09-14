ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: والدتي جاءت خصيصا من لبنان للقاء الرئيس السيسي

قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبو الحسن، إن والدتها جاءت خصيصًا من لبنان للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنها كانت سعيدة بالوجود في نفس القاعة التي يتواجد بها الرئيس السيسي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن والدتها تقدر مصر وترى العمل الجبار الذي شهدته خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بلقاء الرئيس اليوم.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي كان مرحبًا بلقاء والدتها، فضلًا عن أنه قضى 4 ساعات بفعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر عام 2021 للاستماع إلى المجهودات المختلفة، مؤكدة أن العمل كبير مع كل الوزراء والهيئات والمنظمات ويتسم بالجدية في التعامل بمختلف الأمور.



وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.