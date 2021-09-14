ننشر مواعيد وشروط إعلان مجلس الدولة بشأن تعيين قاضيات

أعلن مجلس الدولة، أمس الإثنين، عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد (ب) نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وسبق لمجلس الدولة وللمرة الأولى في تاريخه الموافقة في ١٤ مارس الماضي على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس، وهي الدفعة التي تقدم إليها عدد من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وأجرين المقابلات الشخصية أمام أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وينتظر إعلان نتيجتها خلال شهر سبتمبر الجاري.

وخلال الإعلان الجديد الصادر أمس الإثنين والذي حمل رقم ٣ لسنة ٢٠٢١، حدد مجلس الدولة عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، أبرزها ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً ويفضل من لها ترتيب على دفعتها، بالإضافة إلى أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد ب بمجلس الدولة.

كما تضمنت الشروط الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة لشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

وحدد المجلس موعداً لسحب ملفات التقديم وإعادة نقديمها في الغرفة المخصصة لذلك بقصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة بالدقي مع تقديم المستندات التالية صورة ضوئية من بطاقة أعضاء وزارة العدل مع الاطلاع على الأصل. . إيصال سداد مبلغ (500) جنيه الكترونية (الفيزا - کارت ميزة) بالخزينة العمومية بالديوان العام وذلك خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ۲۰۲۱/۹/۱6 حتى الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۱/۹/۲۰.

كما نص الإعلان على أن تقدم الملفات مستوفاة عدة مستندات تتمثل في : أصل شهادة التخرج، أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا، بیان تدرج وظيفي حديث معتمد، شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.

ونوه الإعلان إلى أنه سيعتد بالملفات السابق تقديمها، بشرط تقديم طلب جديد مع بيان حالة حديث.