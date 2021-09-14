البحرين والأردن تؤكدان عمق العلاقات الثنائية والتنسيق المثمر على كافة المستويات

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العلاقات البحرينية الأردنية التي ترتكز على دعائم قوية من التعاون الوثيق والتنسيق المثمر على كافة المستويات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين العاهل البحريني والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي أعرب عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بالبحرين.

واستعرض الجانبان -خلال الاتصال الهاتفي- العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بالشكل الذي يحقق تطلعات شعبيهما.