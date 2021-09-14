وفاة والدة رئيس وزراء بريطانيا

ذكرت صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية، أن شارلوت جونسون وول، والدة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون توفيت، أمس الاثنين، عن 79 عاماً، مشيرة إلى أن الأطباء شخّصوا حالتها بأنها مرض باركنسون (الشلل الرعاش) الذي أصابها في سن الأربعين.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن أسرتها، أن جونسون وول، وهي رسامة محترفة، رحلت "في سلام بلا سابق إنذار" داخل مستشفى في لندن.

كان جونسون وصف أمه في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين عام 2019 بأنها "السلطة العليا" في العائلة، وقال: "سأقتبس كلمات السلطة العليا في عائلتي (أمي).. أمي أيدت الخروج من الاتحاد الأوروبي".