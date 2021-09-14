بلغ هوس العناية بالقطط حدودا بعيدة في اليابان، التي أقدم محبو الهررة فيها على التبرع بمليوني دولار في أسابيع قليلة لدعم الأبحاث القائمة على علاج جديد للفشل الكلوي لدى القطط.



ويقول تورو ميازاكي مشرف البحث القائم عن العلاج، لـ"فرانس برس"، إنه يطمح لجعل العلاج متاحا للقطط سنويا على غرار التطعيم والذي له أن يزيد من عمرها الافتراضي لتبلغ 30 عاما بدلا من 15 عاما بحد أقصى.



وقد اكتشف ميازاكي وفريقه، أن افتقار القطط للجين المكون لبروتين الـAIM هو السبب وراء حدوث الفشل الكلوي للقطط.



وتسببت جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية بإعاقة الأبحاث حول البروتين ما جعل فريق البحث يستنجدون بمحبي القطط فتبرع الفي شخص في الساعات الأولى من استغاثة الفريق ليرتفع عدد المتبرعين خلال أيام قليلة لـ10000 شخص.



وبعد أسابيع بلغت قيمة التبرعات لعلاج القطط 9 ملايين دولار ما يفوق إجمالي التبرعات التي تتلقاها الجامعة بأكملها خلال عام.



ويخطط ميازاكي وفريقه، لابتكار طعام للقطط غني بالبروتين الذي لا تفرزه أجساد القطط والذي يؤدي افتقارها له للفشل الكلوي.





