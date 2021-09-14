الصين: تشغيل أول مصنع لتثبيط النفايات المشعة في الزجاج

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الصينية، بدء تشغيل أول مصنع صيني لتثبيط النفايات المشعة في الزجاج، بصورة رسمية في مدينة قوانجيوان بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب البلاد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الثلاثاء.

وكان المصنع قد بدأ التشغيل التجريبي في 27 من أغسطس الماضي، حيث تم إنتاج أول خزان من الزجاج الصلب من سائل النفايات المشعة بعد أن استوفت مرافق المصنع ظروف التشغيل ذات الصلة، واُعتبر أنه من الممكن بدء التشغيل الرسمي.

ويمكن للمصنع تحويل النفايات النووية السائلة ذات النشاط الإشعاعي عالي المستوى، إلى شكل زجاجي صلب مناسب للتخزين والتخلص على المدى الطويل.

وتعد الصين واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي أتقنت هذه التكنولوجيا.

وكانت هيئة الطاقة الذرية الصينية وافقت على المشروع في عام 2004، وقد تم تصميمه بشكل مشترك من قبل الصين وألمانيا.