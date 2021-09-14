ذهبية لمصر في حصاد اليوم الاول لبطولة العالم للخماسي الحديث

أسدل الستار صباح أمس الأثنين 13 سبتمبر لبطولة العالم للشباب والشابات التى تستضيفها مصر في محافظة الأسكندرية بمنافسات تتابع الفرق للشباب تحت 19 عام ، كما تقام أيضاً منافسات الدور قبل نهائي للشابات تحت 17 عام.

وبدء اليوم الأول لبطولة العالم الخماسي الحديث بمنافسات السباحة تحت 19 عام وتصدر المنتخب البولندي المنافسة واحتل المركز الاول في تتابع الفرق و المكون من كليمك ماكيج و جابلونسكي ميشال بمجموع نقاط 328 ، فيما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني المكون من لابيسي لوريس و سيدريك تشاتيلير بمجموع نقاط 324 ، بينما أحتل لاعبي المنتخب المصري (1) المكون من سيف البنداري و عمر سامح المركز الثالث بمجموع نقاط 322 ، في حين جاء المنتخب الوطني (2) المكون من مازن طارق ومعتز وائل في المركز السادس بمجموع نقاط 321 .

وكرر المنتخب الولندي احتلاله المركز الاول لمنافسات السباحه ولكن هذه المرة في منافسات السباحة للبنات في تصفيات قبل نهائي المجموعة الأولى في بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث تحت 17 عامًا.

وَحصدت مالجوروزيتا كاربونيك لاعبة منتخب بولندا المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة برصيد 293‪ نقطة بعد تحقيقها زمن قدره 02:08.87 دقيقة.

واحتلت المركز الثاني ليزافيتا لارونوفيتش لاعبة منتخب بيلا روسيا برصيد 281‪ نقطة بزمن قدره 02:14.99 بفارق نقطة وحيدة عن لاعبة منتخب بلغاريا لاريستا ميتيفا التي حققت 280‪ نقطة بزمن قدره 02:15.05 بفارق ثواني معدودة عن ملك إسماعيل لاعبة منتخب مصر التي احتلت المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط بزمن قدره 02:15.17.

بينما احتلت حبيبة رمضان لاعبة المنتخب الوطني المركز الثالث عشر برصيد 266‪ نقطة بعد تحقيقها زمن قدره 02:22.30.

حصد المنتخب الوطني الميدالية الذهبية لمنافسات تتابع الفرق تحت 19 عامًا، وأحتل المنتخب الوطني المركز الأول المكون من مازن طارق ومعتز وائل بمجموع نقاط 1212 ، فيما حصد منتخب بيلاروسيا بالمركز الثاني المكون من أولادازلو ملكازيورو و أولادازلو زارتون بمجموع نقاط 1208 ، بينما جاء المنتخب الروسي المركز الثاني فلاديمير زيليبوتين و كيريل مانويلو بمجموع نقاط 1208، كما جاء منتخب ، فيما أحتل المنتخب المصري (2) المركز الخامس المكون من عمر سامح وسيف البنداري بمجموع نقاط 1172.

الجدير بالذكر أن أقيمت منافسات الدور قبل النهائي لبطولة العالم للشابات تحت 17 عام وتأهل الرباعي جنا محمد و جنة وليد و ملك خالد وحبيبة رمضان إلي الدور النهائي و التي تقام منافساته الأربعاء المقبل ضمن أفضل 36 لاعبه.

ومن المقرر أن تقام غداً الثلاثاء منافسات تتابع فرق للشابات تحت 19 عام ، وأيضاً منافسات الدور قبل النهائي للشباب تحت 17 عام.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ونجحت مصر على مدار العام في مختلف الألعاب الرياضية، تحقيق النجاح في تنظيم البطولات العالمية مما اعطي الثقة الكبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في إسناد ملفات تنظيم البطولات للدولة المصرية، متمنياً التوفيق والنجاح للجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات .