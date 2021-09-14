حبس جواهرجي لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس مدير مَحِل مصوغات ذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي وإجراء التحويلات المالية غير المشروعة، خارج نطاق السوق المصرفية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخص، بممارسة نشاطًا واسع النطاق في مجال التعامل بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من المحل الخاص به في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين له، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وباستهدافه، أمكن ضبطه داخل المَحِل، حال ممارسته لنشاطه، وبتفتيشه ضُبِطَ بحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات مختلفة "أجنبية، ومحلية"، وقَدِرَ حجم تعاملاته المالية خلال عامين 37 مليون جنيهًا مصريًا، وذلك طبقًا للفحص المستندي.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.