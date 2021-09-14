ناشد الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية البلدان التي حققت نسب تلقيح مرتفعة ضد فيروس كورونا المستجد، الالتزام بتعهداتها ومد الجرعات الزائدة إلى بلدان القارة الأفريقية، مطالبا الشركات المصنعة للقاحات بمنح الأولوية لمرفق "كوفاكس" الذى تقوده المنظمة لتوزيع اللقاحات على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك للصندوق الأفريقى للقاحات.

وقال ادهانوم - في مؤتمر صحفى عقدته المنظمة بمقرها في جنيف مساء اليوم الثلاثاء - "إن بلدين فقط في قارة أفريقيا تمكنتا حتى الآن من تحقيق هدف المنظمة بتلقيح 40% من السكان بحلول نهاية سبتمبر، في حين لم تتمكن بقية بلدان القارة سوى من تلقيح نسبة ضئيلة من سكانها، وذلك بسبب عدم توفر اللقاحات".

وأضاف أن "المشكلة ليست عدم قدرة أو عدم كفاية خبرات الدول الأفريقية في استيعاب وتوزيع اللقاحات، ولكن لأنها تركت بقية دول العالم ولم تحصل على كميات كافية من لقاحات كورونا، بما يعرض أعداد كبيرة من سكان القارة للفيروس القاتل وزيادة أعداد الوفيات".

وأوضح أن أفريقيا لم تحصل سوى على 2% فقط من حوالى 5.7 مليار جرعة من اللقاحات تم استخدامها عالميا، متابعا: "طالما استمر عدم المساواة في توزيع اللقاحات، كلما انتشر الفيروس واستمرت الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجميع على الكوكب".

وجدد التأكيد على أن المنظمة لا تؤيد منح جرعات تعزيزية من اللقاح سوى لمن يعانون من مشكلات مناعية، مشيرا إلى أنه بعد اجتماعات ضمت حوالى 2000 خبير ومتخصص، فإنه لم توجد أدلة على حاجة إلى تلك الجرعات التعزيزية الآن.

وفي نفس الوقت، شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية على أن المنظمة لا تؤيد استخدام جوازات السفر الصحية كشرط للسفر، لأن ذلك سيكون نوعا من التمميز في ظل عدم المساواة في توزيع اللقاحات، لافتا إلى أن استخدام تلك الجوازات ممكن عندما يصل العالم إلى مستوى مناسب من التلقيح لكل الشعوب.