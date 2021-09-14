المركزي التنزاني يبقي على سياسة تيسير السيولة

وافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التنزاني على مواصلة إجراءات تيسير السيولة في سبتمبر وأكتوبر لدعم الإقراض للشركات والأسر، وفقا لبيان نشرته اللجنة على موقعها الإلكتروني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أنه تم توسيع الائتمان بالنسبة للقطاع الخاص ليصل إلى 1ر4% في يوليو مقابل 6ر3% في يونيو، ولكن لا يزال المعدل بطيئا للغاية.

وخلال الربع الأول من هذا العام، نما اقتصاد البر الرئيسي لتنزانيا بنسبة 9ر4% مقابل 9ر5% في الربع المقابل من العام الماضي.

كما زاد إنتاج زنجبار بنسبة 2ر2% مقابل 5ر2% قبل عام.