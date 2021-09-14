جونسون يأمل في تجنب الإغلاق عبر حملة تطعيم تعزيزية ضخمة

يراهن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على حملة تطعيم تعزيزية "ضخمة" ضد فيروس كورونا، في إطار المساعي لتجنب المزيد من الإغلاق وسط مخاوف من شتاء قاسٍ لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، سوف تضع الحكومة البريطانية مخططها لـ"التعايش مع الفيروس" خلال فصل الشتاء، مع تقديم جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لجميع الأشخاص الذين تجاوزوا 50 عاما.

ولكن هناك مخاوف من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنا مع تفشي الإنفلونزا، حيث حذر الخبراء من عدم الخروج من المأزق بعد.

وقدمت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين المشورة للوزراء بشأن حملة الجرعة التعزيزية، وسوف تحدد الحكومة النهج الذي ستتبعه في إنجلترا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يحصل جميع من تزيد أعمارهم على خمسين عاما على جرعة ثالثة من اللقاحات، مع البدء بمن تزيد أعمارهم على 70 عاما والفئات الأكثر ضعفا.

وسوف يتم إعطاء جرعة لقاح فايزر/بيونتك الثالثة بعد مرور ستة أشهر على الأقل على حصول الشخص على الجرعة الثانية، وسط مخاوف من تلاشي الحماية التي تمنحها لكبار السن بمرور الوقت.

ويعتقد الوزراء أن هذا سوف يساعد على ضمان عدم إغراق هيئة الخدمات الصحية الوطنية بحالات الإصابة الجديدة مع دخول فصلي الخريف والشتاء.