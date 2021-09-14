مشتبه بهما في تداول داخلي بفرنسا يرفضان التعامل معهما كإرهابيين

قال رجلان متهمان بأنشطة تداول داخلي في فرنسا لقضاة الاتحاد الأوروبي إنه لا ينبغي للمحققين أن يتطفلوا على خصوصيتهما بالطريقة نفسها المسموح بها في تحقيقات الإرهاب أو التجسس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محاميي التاجرين المستقلين أليكسيس كوبرفيس ولوسيان سيلسي - المتهمين في فرنسا – القول في جلسة بمحكمة في لوكسمبورج، اليوم الثلاثاء، إن قضايا الأمن القومي فقط هي التي يمكن أن تبرر بعض الاستثناءات المتعلقة بقواعد الخصوصية الصارمة للاتحاد الأوروبي وتسمح للمحققين بالوصول إلى سجلات الهاتف.

وقال باتريس سبينوسي، وهو محامي كوبرفيس، أمام لجنة من 15 قاضيا في محكمة العدل الأوروبية: "لا يمكن ربط التداول الداخلي بأعمال الإرهاب أو التجسس.. يعطل التداول الداخلي الأسواق، ولكنه لا يزعزع الاستقرار ولا يمكنه أن يزعزع استقرار وظائف الدولة" أو أن يؤثر على الأمن القومي.

وينكر الرجلان الاتهامات المنسوبة إليهما فيما يتعلق بالتداول الداخلي في فرنسا.

وتأتي القضية في لوكسمبورج بعد أن شككت المحكمة العليا في فرنسا العام الماضي فيما إذا كانت الأدلة المستخدمة للتنصت على الهاتف الموقد الخاص بمصرفي يمرر بشكل غير مباشر نصائح اندماج سرية للتجار، قد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

والهاتف الموقد هو عبارة عن هاتف نقال زهيد الثمن يتم دفعه بشكل مسبق ومخصص للاستخدام المؤقت.

ولكن بدلا من استبعاد أكبر قضية تداول داخلي في فرنسا، أحالت المحكمة العليا القضية إلى قضاة الاتحاد الأوروبي لتقرير ما إذا كان من الممكن التغاضي عن الإخفاقات.