أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العراق يحظى بكل الدعم والمساندة السياسية من قبل الجامعة العربية وخاصة في إطار مساعيه لاستعادة التحرك النشط على الساحة العربية وكافة الجهود التي يقوم بها لتفعيل دور الدولة العراقية والتأكيد على هوية العراق وانتمائه العربي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وذلك فور وصوله بغداد مساء اليوم .

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن أبو الغيط نوه في هذا الإطار بالنجاح الذي تحقق في تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي استضافته العراق في 28 أغسطس الماضي، والذي شكل خطوة مهمة على صعيد استعادة العراق لدوره الفاعل على الساحتين العربية والإقليمية.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التطرق للاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.. حيث أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات القادمة، وأكد الأمين العام على استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم الممكن في هذا الصدد.

وشدد المصدر على مواصلة دعم الجامعة العربية للعراق، ومساندته في القيام بهذا الدور النشط، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ أمنه واستقراره وتحقيق الازدهار والرفاهية للشعب العراقي.

يذكر أن زيارة الأمين العام إلى العراق تأتي في إطار المشاركة بالمؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي يستضيفه العراق يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، ويعقد تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي، بتنظيم مشترك مع مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للجامعة في بيروت وبمشاركة واسعة من عدد من وزراء العدل العرب وكبار المسؤولين والخبراء القانونيين من الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، والأكاديميين والقضاة.