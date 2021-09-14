تيك توكر شهيرة تعلن ندمها على عدم تلقي لقاح كورونا قبل وفاتها مباشرة

"ما كان يجب أن أنتظر".. تلك كانت آخر كلمات التيك توكر الأمريكية ميجان اليكساندر، التي توفاها الله نهاية الشهر الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وثقت ميجان، رحلتها مع الفيروس، وذلك عبر فيديوهاتها على منصة التيك توك، حيث أعلنت ميجان عن إصابتها بالفيروس في أول فيديو لها لتوثيق هذه المعاناة يوم 13 أغسطس الماضي، قائلة لمتابعيها، "لا تنتظر، اذهب وأحصل على اللقاح الآن"، مؤكدة أن الناس لا يجب أن تكرر خطأها الذي ندمت عليه، وهو الانتظار لوقت طويل حتى تحصل على اللقاح، الخطأ الذي كلفها حياتها، هذا بحسب ما ذكر في موقع "إن بي آر".

قالت ميجان، في أحد الفيديوهات التي صورتها داخل المشفى الذي تتعالج به، إنها لم تحصل على اللقاح لأنها كانت خائفة منه، موضحة لمتابعيها أن من يحصل على اللقاح ليس معناه أنه لن يصاب بفيروس كورونا، ولكن معناه أنه سيستطيع مقاومة الفيروس إذا أصيب به.

أوضحت ميجان، خلال الفيديو، أنها تسمع في المشفى أصوات آلام المرضى، الذين من الصعب عليهم تحمل ألم الفيروس، وأنين الباكين الذين فقدوا أحبائهم للتو.

خلال آخر فيديو لها، كشفت ميجان من على فراش مرضها بالمشفى، عن أن الحديث أصبح صعبا بالنسبة لها، ولكنها أرادت أن تنصح الناس، بأن يذهبوا فورا للحصول على اللقاح، ذاكرة أنها على الرغم من خوفها من اللقاح، إلا أنها كانت ستحصل عليه، ولكنها ندمت لأنها انتظرت لعمل أبحاث حوله، وانتظار نتيجته على الآخرين، بالإضافة للانتظار لكي تحصل جميع أفراد العائلة على اللقاح في نفس الوقت.

وأضافت ميجان، "إذا شعرت بأنك تريد أن تحصل على اللقاح بنسبة 70%، فاذهب واحصل عليه حالا، لأنه إذا حصلت عليه، فلديك أمل كبير في أنك إذا أصبت بفيروس كورونا، لن ينتهي بك الحال مثلي راقدا في المستشفى".

وقالت شبكة سي إن إن، أن ميجان توفاها الله بعد 9 أيام فقط من نشر آخر فيديو لها على التيك توك، عن عمر ناهز 31 عاما، وأنها قبل وفاتها كانت قد حددت مواعيد تلقي لقاح فيروس كورونا لها ولوالدتها وأشقائها، ولكنها أصيبت بالفيروس قبل أن تتمكن من الحصول على اللقاح.