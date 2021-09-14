بريطانيا: سنؤجل فرض ضوابط ما بعد بريكست على الحدود بسبب تداعيات كورونا

أكد وزير بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن حكومة المملكة المتحدة ستؤجل فرض عدد من ضوابط ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، على الحدود، بسبب تداعيات جائحة كورونا، بحسب ما نقلته وكالة الانباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، إن الجدول الزمني الخاص بتطبيق "نفس الضوابط على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، بنفس الطريقة التي يتم من خلالها تطبيقها على السلع القادمة من باقي أنحاء العالم"، سيتم تأجيله إلى ما بعد الخطط المقررة في مارس.

وكان من المقرر في البداية القيام بعمليات الفحص على الحدود، في الأول من يناير، لتعكس أن بريطانيا لم تعد في السوق الموحدة، بعد انفصالها عن بروكسل وانتهاء الفترة الانتقالية.

وأكدت الحكومة اليوم الثلاثاء أن التغييرات، التي تتعلق بصورة أساسية، بالضوابط المفروضة على المنتجات الزراعية والغذائية، تم تأجيلها ولن يتم تطبيقها لفترة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر أخرى على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).