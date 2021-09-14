قالت مصادر مصرفية، إن كونسورتيوم الشركات المالكة لمجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة في مدينة جازان الاقتصادية، والذي يتضمن عملاق النفط أرامكو، بصدد الحصول على تمويل بقيمة تبلغ نحو 6ر5 مليار دولار من أجل الإغلاق المالي.

ونقلت قناة "سي إن بي سي عربية" على موقعها الإلكتروني عن المصادر القول إن إجمالي الدين في تمويل المشروع يبلغ نحو 2ر7 مليار دولار، وإن الجزء الأخير سيتم تمويله من خلال قرض ميسر من صندوق التنمية الصناعي السعودي بقيمة 6ر1 مليار دولار.

وينتظر أن يتنافس نحو 22 بنكا محليا على تقديم التمويل، في وقت يقدم فيه ستاندرد تشارترد والفرنسي كابيتال خدمات المشورة المالية، فيما تقدم وايت آند كيس خدمات الاستشارات القانونية لأرامكو.

والمشروع الذي سيتم تمويله هو إنشاء محطة كهرباء متكاملة بتقنيتي التغويز والدورة المركبة للوقود في جازان ووحدة جازان لفصل الهواء، وتقدر قيمته بنحو 5ر12 مليار دولار.

وبحسب بيانات رسمية يتوزع هيكل ملكية المشروع على شركة إير برودكتس الأمريكية بنحو 46% وأرامكو بنحو 20% وأكوا باور بنحو 25%. .

وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع الجديد من الكهرباء نحو 3800 ميجاوات، ونحو 184 ألف متر مكعب من الهيدروجين في الساعة، وبخار بنحو 585 ألف طن في الساعة.