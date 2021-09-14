إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة في 4 مراكز بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات.



وأضاف القاضي أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.



وأوضح أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثاني لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، حالتي تعدٍ على أرض أملاك دولة بقرية منسافيس التابعة لمركز المنيا، على مساحة 200 متر، بالإضافة إلى ردم مزرعة سمكية على مساحة 300 متر بمصرف منسافيس الملغي.



وفي مركز بنى مزار، تمت إزالة 14 حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة ولاية حماية النيل، بالشيخ فضل، وفي مركز العدوة، وتمت إزالة 5 حالات ولاية الصرف الصحي على مساحة 160 مترًا بمركز ومدينة العدوة.



وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالة تعد في المهد على أرض أملاك دولة بقرية العزيمة على الصحراوي الغربي على مساحة 300 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.