تسليم 27 دراجة من مبادرة دراجتك صحتك لشباب كفر الشيخ

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سلمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، 27 دراجة ضمن المرحلة الثالثة بالدفعة الثالثة من مبادرة "دراجتك صحتك" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتم التسليم بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لسرعة تسليم المستفيدين من المبادرة فور وصول الدراجات.

وسلم مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور حسام سالم، معاون مدير المديرية منسق المبادرة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الفنية، الدراجات للمتقدمين بالحجز عن طريق خدمة فوري بالأكواد التي أعلنت عنها الوزارة.

يذكر وزارة الشباب والرياضة أطلقت 3 مراحل من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، ولاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب، لما تتميز به قيادة الدراجات كونها وسيلة انتقال اقتصادية صديقة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.