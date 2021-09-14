إزالة 3 حالات تعد في سمالوط بالمنيا

قال رئيس الوحدة المحلية ببني غني، بمركز سمالوط شمال المنيا، إنه جرت إزالة ٣ حالات تعد بسمالوط ما بين زراعية وأملاك دولة.

وأضاف أنه من خلال تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتم عمل إزالات بالمهد للمباني المخالفة، وعدم التعدي عليها نهائيا، وبمتابعة أعمال إزالة البناء بدون ترخيص والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات الواقعة عليها، تلاحظ وجود أعمال بناء على أرض زراعية بزمام سعد يونس، وجرى فك شدة خشبية ورفع الأنقاض بقرية ست ميرو بعزبة القمادير بالوحدة المحلية لقرية بني غني، وعلى الفور تمت الإزالة وتحويل المخالف إلى النيابة العسكرية.

وتابعت الوحدة المحلية لقرية العزيمة أعمال الإزالة، حيث تمت إزالة حالة بناء عشوائي على أرض أملاك الدولة بمستوى سطح الأرض، بتواجد رئيس القرية، وتم تحويل المخالف للنيابة العسكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.