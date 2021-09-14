أمن الأقصر ينجح في ضبط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بأحد الأكمنة

تمكنت الأجهزة الامنية بالأقصر من ضبط هارب من تنفيذ حكم قضائي بقضية مخدرات، خلال مروره بأحد الأكمنة بالأقصر.

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد عثمان صدقي مأمور قسم شرطة الأقصر، يفيد بتمكن رئيس نقطة تفتيش البغدادي، بقيادة النقيب وليد صلاح، من ضبط محمد.س، 39 عام، مطلوب في القضية 4392 لسنة 2014، جنايات مركز أرمنت، والمقيدة برقم 956 لسنة 2014، بعقوبة سجن 3 سنوات.

وتبين أنه مطلوب لتنفيذ الحكم الصادر ضده بمركز شرطة أرمنت، وتم التحفظ على المتهم، لعرضه على النيابة.