رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الأهلية

أعلن مكتب التنسيق، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، عبر هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/ApplicationH/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx.

ويبلغ عدد تلك الجامعات 12، هي جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية.