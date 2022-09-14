بيراميدز يودع أحمد توفيق بعد انتقاله للبنك الأهلي

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ودع فريق بيراميدز أحمد توفيق لاعب الفريق السابق والذي انتقل إلى البنك الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لأبرز لقطات أحمد توفيق مع بيراميدز معلقا عليها: «شكراً للمقاتل أحمد توفيق على ما قدمته للنادي.. نتمنى لك التوفيق في المستقبل».

ووقع أحمد توفيق على عقود انتقاله إلى فريق البنك الأهلي صباح اليوم الثلاثاء، لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده.

وجاء توقيع أحمد توفيق بحضور أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي وحمادة هاشم مدير التعاقدات وتعد أول صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.