 الكرملين: لا توجد خطط للرئيس الروسي لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية - بوابة الشروق
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الكرملين: لا توجد خطط للرئيس الروسي لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 6:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 6:41 م

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يخطط من لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية أو مراسم أخرى بخصوص وفاتها منذ الإعلان عنها.

وقال بيسكوف - تعليقا عما إذا كانت موسكو قد استلمت دعوة لحضور جنازة الملكة إليزابيث، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لم يكن لدى الرئيس الروسي خطط من الأساس للمشاركة في أي مراسم أو فعاليات تخص الملكة إليزابيث"، لافتا إلى أن بوتين أرسل برقية تعزية في وفاة الملكة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية لم ترسل دعوات لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية لممثلي روسيا وبيلاروسيا وميانمار.

ومن ناحية أخري، قال الرئيس الروسي، في كلمة بمناسبة إحياء الذكري الـ100 للهيئة الحكومية الصحية والوبائية في موسكو، "إن هناك مشروعًا جديدًا سيسمح بحماية المدنيين من أية تهديدات بيولوجية محتملة".

وأضاف "جهود الهيئة، خاصة خلال كورونا، جنبت روسيا تداعيات أكثر خطورة، حيث أن موظفي الهيئة قاموا بتحضير وإنتاج الأدوية اللازمة لمكافحة الجائحة".

وعلى صعيد آخر، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بوتين سيبحث مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة منظمة شنغهاي بأوزباكستان الأزمة في أوكرانيا وقضية تايوان وملفات إقليمية ودولية أخرى.


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