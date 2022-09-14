قنا تدشن مبادرة تواصل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على لغة الإشارة

دشن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، مبادرة "تواصل" لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة على لغة الإشارة؛ لتحسين مهارات التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن الدورة التدريبية يتم تنفيذها ضمن فعاليات مبادرة "تواصل" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع لمدة شهر بمقر النادي الاجتماعي، وذلك بالتعاون بين وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للمحافظة وأحدى الجمعيات؛ بهدف تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة على لغة الإشارة.

ويشارك بالتدريب 20 متدربًا من مختلف مراكز المحافظة؛ وذلك لتسهيل خدمة الصم والبكم بالمؤسسات الحكومية، والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية في المصالح والجهات التي تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة، إعمالا لمبادئ حقوق الإنسان باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة.

ووجه الطيبي، بضرورة إدراج العاملين بإدارات الأمن الإداري للمؤسسات الحكومية بالدورات التدريبية للغة الإشارة؛ لأنهم من أول من يتعامل مع هذه الفئة.

وأكد على ضرورة التوسع في تدريب العاملين، واستهداف العاملين بالوحدات المحلية للقرى، وضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد.

وأشار إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكل مؤسسات الدولة.