غلق معدية بكوم حمادة بالبحيرة لعدم توافر وسائل الأمان والسلامة

كشفت محافظة البحيرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عن جهودها للمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة؛ لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وأضافت المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة أغلقت معدية بكوم شريك لعدم توافر وسائل الأمان ولعدم تجديد شهادة الصلاحية، بينما قامت الوحدات المحلية بمراكز "رشيد- شبراخيت- إيتاي البارود" بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة.