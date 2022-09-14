محافظة الفيوم: لم يتم طرح الوحدات السكنية بالحواتم للمواطنين حتى الآن

صرح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، بأنه لم يتم البدء في طرح الوحدات السكنية بأبراج الحواتم بمدينة الفيوم (ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات) أمام المواطنين للحجز أو فتح باب التقديم بشأنها حتى الآن.

وقال التوني إن كل ما نشر في هذا الشأن على صفحات التواصل الاجتماعي عار تماماً عن الصحة، موضحا أن ما تم طرحه بالفعل للحجز وفتح باب التقديم بشأنه من قبل وزارة الإسكان اليوم ضمن "سكن لكل المصريين"، هي الوحدات السكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بقريتى هوارة ودمشقين التابعتين لمركز الفيوم، والوحدات السكنية بعمارات قرية شدموه التابعة لمركز إطسا، والوحدات السكنية بعمارات مركز طامية، والوحدات السكنية بالعمارات الكائنة بمدينة الفيوم الجديدة.