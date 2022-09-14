 هيئة طبية أمريكية: ظهور التهاب بالمخ في حالتين مصابتين بجدري القرود - بوابة الشروق
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هيئة طبية أمريكية: ظهور التهاب بالمخ في حالتين مصابتين بجدري القرود

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 1:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 1:35 ص

حذر مسؤولون صحيون أمريكيون اليوم الثلاثاء من أن جدري القرود أدى إلى مضاعفات في الجهاز العصبي لدى رجلين في العقد الرابع من العمر كانا يتمتعان بصحة جيدة قبل الإصابة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وبحسب تقرير من المراكز الأمريكية مكافحة الأمراض الوقاية منها، ظهر على أحد المريضين، وهو من ولاية كولورادو، طفح جلدي مسبب للحكة وبعد تسعة أيام شعر بضعف في الأطراف السفلية وبفقدان الاحساس بها إلى جانب مشكلة في التبول.

وتم نقله إلى المستشفى وأظهرت فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي أضرارا في أجزاء مختلفة من مخه وحبله الشوكي.

كان الرجل أصيب من قبل بالزهري، وذكر التقرير أنه لم يتم العثور على أثر لجدري القرود في فحص سوائل الحبل الشوكي.

وتعافى من الطفح الجلدي بعد ثلاثة أسابيع بالعلاج، لكنه ما زال بحاجة إلى المساعدة عند المشي بعد شهر من العلاج.

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