وزير الشباب والرياضة: ندعم تطوير مضمار سباقات الهجن بشمال سيناء

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي رياضة سباقات الهجن أهمية، وبصدد توسيع دعم تلك الأنشطة.

وقال صبحي إن الوزارة ستقوم بتطوير مضمار سباق الهجن في منطقة غرب العريش بشمال سيناء، بخلاف توسعه المضمار، وإنشاء فندق ملائم لاستيعاب الضيوف خلال المستقبل.

ومن جانبه، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إننا نأمل في إنشاء قرية أولومبية في منطقة الكيلو 17 ما يعزز قدرات المحافظة الرياضية واستضافة الأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن عودة إقامة مهرجان سباق الهجن بعد 12 عاما دليل على الاستقرار التام في المحافظة، وعودة كافة مناحي الحياة إلى طبيعتها.

ويشارك في السباقات 300 جمل، تم نقلها من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية، ومحافظات القناة والوادي الجديد، لمضمار السباق؛ للمنافسة على المراكز الأولى في 30 شوطًا ستنطلق منها 8 أشواط مساء اليوم وتستكمل غدا.

ومن ناحيته، أوضح كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن مضمار سباقات الهجن بالعريش يقع بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبني إداري متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار.

ولفت إلى أن مضمار الهجن المصري يعد أول نادي لسباقات الهجن في مصر، حيث تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، ومضمار السباق في هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا في طول 8 كيلو مترات ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات في مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع.