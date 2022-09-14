الحكومة الألمانية تنهي مشاركتها المالية في لوفتهانزا

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باع صندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني حصته الأخيرة المتبقية له في شركة لوفتهانزا مقابل 07ر1 مليار يورو (07ر1 مليار دولار)، حسبما ذكرت الوكالة المالية في ألمانيا في فرانكفورت يوم الثلاثاء.

وأدى بيع ما يقل قليلا عن 10% من أسهم لوفتهانزا للمستثمرين الدوليين في اكتتاب جماعي إلى تحقيق الحكومة الألمانية أرباحا كبيرة من 306 ملايين يورو أنفقتها على شراء الحصة في يونيو 2020 حيث واجهت شركة الطيران الإفلاس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير العام للوكالة المالية جوتا دونجيس إن "الشركة أصبحت مرة أخرى في أيدي القطاع الخاص"، مضيفا أن الاستقرار المالي لشركة لوفتهانزا قد اكتمل بنجاح.

كان قطاع الطيران واحدا من أكثر القطاعات تضررا من جائحة فيروس كورونا، وتدخلت الحكومة الألمانية لدعم لوفتهانزا بخطة إنقاذ بلغت قيمتها حوالي 6 مليارات يورو في حزيران/يونيو 2020.