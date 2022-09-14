رويترز: بريطانيا تدعو كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة

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نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء.

ولن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليست لديها علاقات دبلوماسية معهما، بسبب الأحداث التي تلت سنة 2011.

وقال المصدر إن أفغانستان لم تتم دعوتها بسبب الوضع السياسي الراهن هناك، في إشارة إلى وصول طالبان إلى السلطة في غسطس 2021.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر الجاري، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.