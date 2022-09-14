الكرملين: التوترات بين أرمينيا وأذربيجان لا تزال قائمة

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قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، إن التوترات مستمرة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشار بيسكوف إلى قرار تم اتخاذه أمس الثلاثاء، بأن بعثة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة الأمين العام ستانيسلاف زاس، ستزور المنطقة الحدودية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستقدم تقريرا لزعماء الدول الأعضاء للنظر فيه.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأذرية فتحت النار على مستوطنات جوريس وسوتك وجيرموك، مستخدمة المدفعية والأسلحة الخفيفة.

وعقد مجلس الأمن الأرميني اجتماعا طارئا، حيث اتخذ قرارا بطلب المساعدة الروسية من خلال تفعيل الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، وأيضا مناشدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وصرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لبرلمان بلاده بأن الهجمات الأذرية أسفرت عن مقتل 49 شخصا.